На очередном видео в контейнер для крупногабаритного мусора у корпуса 1108 из «Газели» с госномером М164ТМ790 выгружают строительный мусор — старые оконные рамы.

«Снова „левая“ машина выгружается на халяву», — возмущается местная жительница, снявшая видео. Но есть и те, кто относится к ситуации спокойнее: «Может кто-то из соседей менял рамы? Мы завтра тоже меняем на балконе и будем старые выкидывать так же». Действительно, отличить «чужой» мусор от отходов ремонта в одной из квартир дома непросто, а «Газель» могли использовать чтобы довезти мусор от подъезда до контейнера.

Зеленоградский «Жилищник» поясняет, что за вывоз мусора платят жители окрестных домов, ведь местоположение и количество контейнеров определяют с учетом количества проживающих в домах людей.

«Выбрасывание мусора лицами, не являющимися жильцами, можно рассматривать как определённое посягательство на их имущество», — говорят в Жилищнике и советуют снять на видео процесс так, чтобы был виден госномер и сообщить в полицию.

За незаконный сброс отходов предусмотрена ответственность по статье 8.2 КоАП РФ: от 2-3 тысяч рублей для граждан до сотен тысяч для организаций (а из машины — ещё больше). Но на практике доказать нарушение сложно: нужно доказать, что мусор действительно «чужой», а не из этого дома: например, по объему и характеру отходов или проследив путь машины. Жителям не могут вести расследование, а будет ли полиция этим заниматься, неизвестно.

Если вы жаловались на эту проблему в своем дворе, напишите, пожалуйста, чем закончилось дело.

Новостей о наказании за нелегальное использование контейнеров во дворах в Москве мы не нашли. Зато в Московской области активно борются. Например, на мусорных площадках начали ставить видеокамеры для их фиксации.

Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, тоже хотят видеонаблюдение на мусорной площадке. Самая частая проблема — не успевают вывозить мусор (32%) и выгрузка «чужого» мусора (17%). Также отмечают, что в бак для вторсырья скидывают смешанные отходы (10%) и грязь на площадке (6%).