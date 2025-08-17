Фактические работы — промывку и опрессовку — уже провели во всех 536 жилых домах. Это два ключевых этапа перед подачей тепла. Вот, что конкретно и зачем делают:

Промывка отопления

За лето системы очищают от ржавчины, накипи и других отложений. Со временем они скапливаются внутри труб и радиаторов, мешая нормальной циркуляции теплоносителя. Если промывку не делать, батареи прогреваются неравномерно, а жильцы жалуются на холод в одних квартирах и перегрев в других.

Очистка позволяет выровнять температуру по всему дому, снизить расход тепловой энергии и продлить срок службы оборудования. Чаще всего используют гидропневматический способ — трубы заполняют водой и воздухом под давлением, смывая загрязнения. В некоторых случаях применяют и химические реагенты.

Опрессовка отопления

После очистки сети проверяют повышенным давлением. Вода закачивается в трубы с нагрузкой выше рабочей нормы — если нигде не возникает течей и давление не падает, система признаётся готовой к зиме. Это испытание позволяет выявить слабые места — трещины, изношенные соединения, дефекты сварки.

По итогам опрессовки составляется акт готовности дома к отопительному сезону. Такой контроль особенно важен, потому что зимой рабочее давление достигает 6-10 атмосфер, и даже небольшой дефект может привести к аварии.

Промывка и опрессовка — обязательные процедуры, закреплённые нормативами ЖКХ. Они обеспечивают равномерное тепло в квартирах, экономию ресурсов и безопасность горожан зимой.