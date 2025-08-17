Главное изменение заключается в том, что теперь утилизацией займётся единый региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (АО «Экотехпром»). Машины будут вывозиться и перерабатываться на безвозмездной основе, а отходы, полученные в процессе утилизации, перейдут в собственность оператора. По замыслу мэрии это позволит ускорить очистку дворов и улиц от брошенного транспорта и снизить нагрузку на бюджет.

Схема работы будет следующей: после того как суд признаёт автомобиль бесхозяйным, управа района обязана в течение пяти рабочих дней уведомить регионального оператора через систему электронного документооборота. Тот, в свою очередь, в течение ещё пяти дней должен забрать машину со специализированной стоянки. Передача будет фиксироваться актом, каждую машину обязаны фотографировать или снимать на видео. Также оператор регулярно отчитывается в мэрию о числе утилизированных автомобилей, тоннаже, расходах и доходах от переработки металла и других отходов.

При этом общий порядок выявления, эвакуации и хранения брошенных машин остаётся прежним: их по-прежнему определяют комиссии из управ, а ключевым этапом остаётся решение суда.

Таким образом, эксперимент не меняет процедуру признания автомобиля брошенным, но вводит новую систему утилизации — более централизованную, формализованную и прозрачную. Эксперимент будут проводить в течение пяти лет.

На зеленоградской площадке брошенного транспорта скопилось почти 130 автомобилей. Префектура сообщила, что если собственники не объявятся, машины будут утилизированы — вероятно, уже по новым правилам.

«Управам районов дано поручение активизировать работы с брошенными или разукомплектованными машинами, осуществить своевременное оформление судебных исков, а также направить заявки на передачу транспортных средств на утилизацию», — сказали в префектуре.