В новых сезонах продолжается история двух героинь: врача Анны и оперуполномоченной Натальи, оказавшихся соседками в Лисьегорске. По сценарию, женщины — полные противоположности, но работа на участке и курьёзные ситуации сближают их. В первых трёх сезонах из бытовых конфликтов рождается дружба, а вместе с ней приходят личные драмы и романтические испытания.

«В 4-5 сезонах концепция останется прежней, те же главные героини, тот же самый Лисьегорск. Появятся новые приключения, новые любовные линии. Все секреты будут раскрыты после выхода в прокат», — рассказал «Зеленоград.ру» исполнительный продюсер сериала Юрий Тронин.

Съемки в Зеленограде уже завершились. Сейчас у актеров осталось всего четыре смены в Люберцах, Москве и Королёве. Новые сезоны сериала выйдут в прокат в 2026 году.