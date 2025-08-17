Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне 17.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Писатель был изображен на трансформаторной будке у корпуса 604 — композиция была посвящена роману «Идиот». Сейчас на его месте — белая стена.

Местные жители недоумевают:

«Интересно, проводилось ли голосование перед тем, как варварски закрасили рисунки? Они были такими узнаваемыми. Проходили мимо — любовались», — пишет Оксана в чате района. «Достоевского жаль. Очень гармонично смотрелось», — соглашаются другие.

Неясно, кто принимал решение об удалении граффити и по какой причине. Неизвестно также, планируется ли новое изображение на месте закрашенного.

Обычно подобные граффити появляются по итогам голосования на платформе «Активный гражданин». Недавно проходило голосование за эскиз для трансформаторной будки возле корпуса 622 — 90% опрошенных читателей «Зеленоград.ру» поддержали эту идею. В июле в 4-м микрорайоне появилось граффити с дельфином — местные жители радовались новому арт-объекту.

Что происходит с рисунками, когда они приходят в негодность или их портят вандалы, неизвестно. В других городах уличные граффити защищают: например, в апреле восстанавливали Стену Цоя на Арбате, а портрет Михаила Горшенёва у рок-магазина Castle Rock в Питере защищает охранник, в Казани и Екатеринбурге действуют программы поддержки легальных муралов. При этом иногда коммунальщики уничтожают арт-объекты, не спросив мнения жителей — так произошло с портретом Достоевского в Кузнечном переулке Петербурга, закрашенном в 2021 году.

Узнаем, как с этим обстоит дело в Зеленограде и вернемся с ответом.

