В воскресенье утром во дворе между корпусами 1504 и 1505 разгорелась игра в футбол — и вместе с ней спор среди жителей. Матч начался около пяти утра, сопровождался криками и нецензурной лексикой. Многие проснулись раньше времени.

«На замечания не реагируют, люди из окон кричат — не понимают. Полицию вызывать? Разбегутся в разные стороны хуже крыс», — пожаловался один из жителей.

Другие отмечают, что проблема постоянная: «Вечно мат стоит, мячи по машинам летят. Вечером то музыка, то долбят мяч допоздна. Счастье было, когда поле было на ремонте. Может вообще обратиться, чтобы его убрали?»

Однако есть и другое мнение: «Сносить ничего не нужно — и так дети спортом почти не занимаются. Нужно учить вести себя нормально: в какое время можно шуметь, а в какое нет. Пусть играют, но не в пять утра. Немного воспитания не хватает не только детям, но и взрослым».

Одни в такой ситуации звонят в полицию или кричат из окна, другие предпочитают терпеть, закрыть окно или надеть беруши. Кто-то радуется, что дети всё-таки занимаются спортом, и решает поговорить позже, спокойно. А кто-то честно признаётся: «Раз разбудили — пойду заниматься делами». А вы как поступили бы? Напишите в комментариях.

Новости 15-го микрорайона