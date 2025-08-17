Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона 17.08.2025 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье утром во дворе между корпусами 1504 и 1505 разгорелась игра в футбол — и вместе с ней спор среди жителей. Матч начался около пяти утра, сопровождался криками и нецензурной лексикой. Многие проснулись раньше времени.

«На замечания не реагируют, люди из окон кричат — не понимают. Полицию вызывать? Разбегутся в разные стороны хуже крыс», — пожаловался один из жителей.

Другие отмечают, что проблема постоянная: «Вечно мат стоит, мячи по машинам летят. Вечером то музыка, то долбят мяч допоздна. Счастье было, когда поле было на ремонте. Может вообще обратиться, чтобы его убрали?»

Однако есть и другое мнение: «Сносить ничего не нужно — и так дети спортом почти не занимаются. Нужно учить вести себя нормально: в какое время можно шуметь, а в какое нет. Пусть играют, но не в пять утра. Немного воспитания не хватает не только детям, но и взрослым».

Одни в такой ситуации звонят в полицию или кричат из окна, другие предпочитают терпеть, закрыть окно или надеть беруши. Кто-то радуется, что дети всё-таки занимаются спортом, и решает поговорить позже, спокойно. А кто-то честно признаётся: «Раз разбудили — пойду заниматься делами». А вы как поступили бы? Напишите в комментариях.

Новости 15-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
© 1997–2025 Зеленоград.ру