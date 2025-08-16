Он действует с пятницы по воскресенье и подходит для всего транспорта, представленного в сервисе «Велобайк». Тариф почему-то называют секретным — чтобы узнать, доступен ли он конкретному пользователю, нужно зайти в приложение «Велобайка» (мы проверили — доступен). Тариф действует 24 часа с момента активации, ограничения по числу поездок нет.

Недавно стало известно, что в сервисе «Велобайк» появились бесплатные поездки для горожан, имеющих безлимитный «Единый» или карту москвича для обучающихся. Кроме того, с июля действует ночной тариф на аренду велосипедов. Он доступен с полуночи до 5 утра. Стоимость — 99 рублей, в нее включены 30 минут аренды. Далее действует поминутная тарификация.

В этом году зона работы проката включает в себя почти весь Зеленоград. Для сотрудников особой экономической зоны «Технополис Москва» в промзоне «Алабушево» запущен отдельный тариф.

Оранжевые электровелосипеды можно парковать на станциях, отмеченных оранжевой полосой и на городских парковках для средств индивидуальной мобильности — разрешенные парковки отмечены в веб-приложении «Велобайк». За парковку в неположенном месте — штраф 500 рублей.

Ездить на таких велосипедах можно с 18 лет (за нарушение штраф 8000 рублей) и только одному человеку (штраф — 5000). Максимальная скорость 25 км/ч. Электровелосипед сам снижает скорость в «медленных зонах», а во дворах контролировать скорость (не больше 20 км/ч) должен сам водитель.