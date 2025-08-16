На заброшенной площадке между регбийным стадионом и ледовым дворцом «Орбита», возле парка Победы и городского пруда поставят бетонные элементы и трибуны под навесами. На работы выделено 29 миллионов рублей — сейчас идёт выбор подрядчика. Работы пройдут этой осенью.

Подрядчику предстоит закупить и установить базовые фигуры: квотерпайп, грайндбокс, рейл, фанбокс, скейтплаза, флет. Это рампа, тумба, перила, чаша, «стол», площадка для разгона и прочие элементы скейт-площадки. Кроме того, сделают трибуны с пластиковыми сиденьями и обучающий стенд с видеоуроками, инструкцией и информацией о безопасном использовании скейтпарка. Конструкции поставят на покрытие из железобетонных плит и бетона.

Заказчик работ — зеленоградский «Жилищник», подрядчик определится в конце августа. На выполнение работ даётся два месяца, но общий срок исполнения контракта — 99 дней. Таким образом, к ноябрю-декабрю скейт-парк должен быть готов — покататься получится уже в следующем году.

На этой площадке раньше тоже был скейт-парк, но его разобрали три года назад. Элементы прежней площадки были из фанеры и за шесть лет они практически развалились. Деньги на её реконструкцию нашлись только в этом году — в рамках комплексного благоустройства зоны отдыха у городского пруда. В управе рассчитывали сделать новый скейтпарк до конца августа, но уже не получилось.