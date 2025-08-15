Подрядчик обратился в зеленоградский ОБЭП и рассказал подробности «Зеленоград.ру».

Косметический ремонт здания, ранее относившегося к школе 1528, начали после передачи его под размещение Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ). Контракт на сумму 4,9 млн рублей заключили с предпринимателем В.Угольковым. В июле подрядчик выполнил все работы (в здании красили окна и двери, стены и потолки, обновляли полы и лестницы) и предложил провести приемку.

«После первого визита комиссия по приемке, которую проводила нанятая заказчиком компания, снизила нам сумму выплат до 4,2 млн рублей за разные недочеты. Потом представитель компании приезжал еще, и сумма снизилась до 3,6 млн. Заказчик на эту ситуацию никак не отреагировал — наши жалобы „приняли к сведению“. В итоге, эксперт по приемке просто предложил мне за взятку в 70 тысяч рублей прекратить нас „топить“, пригрозив, что можно потерять еще больше», — рассказал редакции Владимир Угольков.

Сохранив запись разговора с вымогателем, подрядчик обратился в зеленоградский Отдел экономической безопасности и противодействий коррупции МВД. Там отреагировали оперативно: к следующему утру выделили финансирование на «взятку», организовали и провели операцию по задержанию взяточника с видео- и аудиофиксацией,

«Молодцы ребята, сработали на „отлично“», — говорит предприниматель, впечатлённый работой правоохранительных органов.

По его словам, по факту вымогательства взятки открыли уголовное дело по статье о коммерческом подкупе (части 7 статьи 204 УК). Наказание по ней от штрафа в 1-3 млн рублей до лишения свободы на 5-9 лет.

Что будет дальше с бывшим детсадом, когда в нем заработает ГППЦ и какие услуги предложит родителям — спросили в департаменте образования, вернемся с ответом.