Многие считают, что при расширении зоны платной парковки нужно устанавливать крупные информационные щиты.

«Часто заезжаешь по привычке и не сразу замечаешь, что знак поменялся», — отмечали водители. Другие добавляли, что такие щиты могли бы снизить число штрафов, поэтому их, возможно, и не ставят.

В новом городе ситуация похожая: не все знают о нововведениях. Многие, узнав от корреспондента «Зеленоград.ру» о том, что надо платить, уезжали искать бесплатные места.

При этом на ряде улиц — Андреевка, Михайловка, Александровка — до сих пор стоят старые знаки. Формально платить за парковку под таким знаком не надо, но знак могут поменять в любой момент, в том числе, когда ваша машина будет на парковке — доказать свою правоту будет не так просто