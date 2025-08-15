Сегодня заработали новые платные парковки на 11 улицах Зеленограда. Машин стало заметно меньше — многие водители признались, что теперь будут искать альтернативу. Однако часть автомобилистов по-прежнему не замечает знаков.
«Удивился, почему машин так мало. А, оказывается, все просто. Попробую поставить на стоянку на Яблоневой аллее, там можно найти местечко», — рассказал водитель, остановившийся на Центральном проспекте.
Вместе с ним не заметили знака ещё с десяток водителей на площади Юности. Практически каждый второй, заезжающий на парковку рядом с «Перекрестком», не обращает внимание на новые правила.
Один из водителей отметил, что знак установлен высоко — его сложно заметить после поворота на парковку. Он понял, что парковка платная, когда увидел сотрудника «Московского паркинга» и оплатил через смс, посчитав, что 40 рублей за час, когда нужна короткая стоянка — не так много.
У некоторых возникли трудности с оплатой — паркинг не отображался в приложении.
«Я поставила автомобиль на стоянку ещё вчера вечером. Не знала, что сегодня она будет платная. Пытаюсь найти в приложении, а парковки просто нет. Сотрудник паркинга ничем помочь не смог, видимо, они только отслеживают нарушения. На горячей линии подсказали альтернативные методы оплаты», — рассказала Лариса.
Многие считают, что при расширении зоны платной парковки нужно устанавливать крупные информационные щиты.
«Часто заезжаешь по привычке и не сразу замечаешь, что знак поменялся», — отмечали водители. Другие добавляли, что такие щиты могли бы снизить число штрафов, поэтому их, возможно, и не ставят.
В новом городе ситуация похожая: не все знают о нововведениях. Многие, узнав от корреспондента «Зеленоград.ру» о том, что надо платить, уезжали искать бесплатные места.
При этом на ряде улиц — Андреевка, Михайловка, Александровка — до сих пор стоят старые знаки. Формально платить за парковку под таким знаком не надо, но знак могут поменять в любой момент, в том числе, когда ваша машина будет на парковке — доказать свою правоту будет не так просто