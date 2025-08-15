Около 13:20 в пятницу загорелась квартира в 3-м подъезде. Приехали шесть пожарных машин и скорая помощь. Как говорят очевидцы, на пожаре пострадал пожилой мужчина — его госпитализировали с сильными ожогами. Около 13:40 пожар потушили. О причинах пока неизвестно.

Происшествия в Зеленограде и окрестностях