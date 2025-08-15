После публикации и запроса «Зеленоград.ру» зеленоградский «Жилищник» опроверг свою же информацию о том, что с августа в едином платежном документе за коммунальные услуги будет новая строка — «уборка общедомовых помещений».

«Наш сотрудник стал жертвой ложной информации, размещенной в ряде интернет-порталов и СМИ», сообщили в «Жилищнике». Первоисточник этой дезинформации в «Жилищнике» не уточнили. Как выяснилось, никаких нормативных актов по этому поводу не принималось. Сейчас форма и состав платежки регламентируются приказом Минстроя №43/пр.

Уборка общедомовых помещений входит в состав «содержание и ремонт» (общего имущества в многоквартирном доме). В запросе «Жилищнику» мы заодно спросили, как именно рассчитывается стоимость уборки. Но конкретного ответа не получили — лишь упоминание, что плата за содержание и ремонт рассчитывается, «исходя из площади жилого помещения с учетом тарифа на 1 квадратный метр, ежегодно утверждаемым правительством Москвы», что и так было известно.

В «Жилищнике» отметили, что благодарны неравнодушным жителям за своевременную информацию о нарушении качества или периодичности предоставления услуг, и подчеркнули, что всегда на связи с жителями.

Оставить жалобу на плохое содержание дома вообще и уборку общедомовых помещений в частности, можно через единую диспетчерскую по телефону 8-495-539-53-53 или оставив заявку на сайте.