Местный житель Сергей рассказал, что купил два куста самшита за 7000 рублей две недели назад и посадил их во дворе. По его словам, женщины, укравшие саженцы, двигались через кусты вдоль забора школы — вероятно, чтобы избежать камер. Он узнал о случившемся, когда был в отпуске — и собирается подать заявление в полицию после возвращения. Сергей надеется, что виновные будут найдены и понесут ответственность за кражу имущества.

В июле похожая история случилась в 14-м микрорайоне: неизвестные похитили два декоративных кашпо с цветами, которые жильцы разместили и благоустроили своими силами. Тогда местная жительница вместе с участковым нашла похитителей и украденные цветы вернули на место.

Но такие истории не всегда заканчиваются хорошо. В 2022-м году двое неизвестных приехали ночью во двор дома в 3-м микрорайоне и выкопали декоративные ели, которые купил и посадил местный житель. О поимке воров тогда не сообщалось.

Если стоимость украденного имущества не превышает 2500 рублей, за это может грозить административная ответственность — штраф или арест до 15 суток. Если стоимость украденного превышает 2500 рублей, может наступить уголовная ответственность.

При необходимости, любой житель города может получить доступ к видео с камер. Для этого оставьте заявку в городской системе видеонаблюдения по телефону +7-495-587-00-02 — оператор даст вам номер заявки, с ним следует обратиться в полицию, которая получит видеоархив и приложит его к делу.

Новости 3-го микрорайона