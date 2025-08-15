Жильцы украсили двор декоративными растениями — их украли. Воры попали на камеры — полиция должна их найти 15.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел поздно вечером 9 августа возле корпуса 341. На записи с камер видеонаблюдения видно, как одна женщина следит за обстановкой, пока другая выкапывает из земли два саженца самшита. По словам жильцов дома, этих женщин замечали во дворе накануне — они осматривали территорию.

Женщины передвигались на автомобиле красного цвета марки Kia Soul — это видно на записях, полученных с камер наблюдения на соседних домах. Лица предполагаемых нарушительниц хорошо различимы на видео.

Местный житель Сергей рассказал, что купил два куста самшита за 7000 рублей две недели назад и посадил их во дворе. По его словам, женщины, укравшие саженцы, двигались через кусты вдоль забора школы — вероятно, чтобы избежать камер. Он узнал о случившемся, когда был в отпуске — и собирается подать заявление в полицию после возвращения. Сергей надеется, что виновные будут найдены и понесут ответственность за кражу имущества.

В июле похожая история случилась в 14-м микрорайоне: неизвестные похитили два декоративных кашпо с цветами, которые жильцы разместили и благоустроили своими силами. Тогда местная жительница вместе с участковым нашла похитителей и украденные цветы вернули на место.

Но такие истории не всегда заканчиваются хорошо. В 2022-м году двое неизвестных приехали ночью во двор дома в 3-м микрорайоне и выкопали декоративные ели, которые купил и посадил местный житель. О поимке воров тогда не сообщалось.

Если стоимость украденного имущества не превышает 2500 рублей, за это может грозить административная ответственность — штраф или арест до 15 суток. Если стоимость украденного превышает 2500 рублей, может наступить уголовная ответственность.

При необходимости, любой житель города может получить доступ к видео с камер. Для этого оставьте заявку в городской системе видеонаблюдения по телефону +7-495-587-00-02 — оператор даст вам номер заявки, с ним следует обратиться в полицию, которая получит видеоархив и приложит его к делу.

Новости 3-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру