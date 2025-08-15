Он расположен возле нового пешеходного перехода между 16 и 17 микрорайонами, возле храма.

Переход со светофорами появился здесь несколько месяцев назад, но их не включали, потому что не был ещё завершен ремонт Георгиевского проспекта, который начался ещё в прошлом году.