Стоимость — 40 рублей в час с понедельника по субботу. Бесплатно по воскресеньям и праздникам. На оплату и выезд дается 5 минут, внести деньги можно по номеру телефона 3210, по смс на номер 7757 или воспользоваться приложением «Парковки России».