Они заработали на улицах Логвиненко, Летчицы Тарасовой, Андреевка, Михайловка, Александровка, Железнодорожная, Панфиловском, Георгиевском и Центральном проспектах, а также на площади Юности — обозначили на схеме.
Стоимость — 40 рублей в час с понедельника по субботу. Бесплатно по воскресеньям и праздникам. На оплату и выезд дается 5 минут, внести деньги можно по номеру телефона 3210, по смс на номер 7757 или воспользоваться приложением «Парковки России».
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории