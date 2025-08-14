Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» 14.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Они доступны для горожан, имеющих безлимитный «Единый» или карту москвича для обучающихся.

Бесплатные поездки можно совершать до конца велосезона или окончания действия проездного. Количество поездок зависит от вида абонемента:

  • на 30 дней: 60 поездок
  • на 90 дней: 180
  • на 365 дней: 390

Каждая бесплатная поездка может длиться до 30 минут. Ограничений по количеству поездок в день нет. Актуальные данные о доступных поездках можно проверить в приложении «Велобайк».

Кроме того, с июля действует ночной тариф на аренду велосипедов. Он доступен с полуночи до 5 утра. Стоимость — 99 рублей, в нее включены 30 минут аренды. Далее действует поминутная тарификация.

В этом году зона работы проката включает в себя почти весь Зеленоград. Для сотрудников особой экономической зоны «Технополис Москва» в промзоне «Алабушево» запущен отдельный тариф.

Оранжевые электровелосипеды можно парковать на станциях, отмеченных оранжевой полосой и на городских парковках для средств индивидуальной мобильности — разрешенные парковки отмечены в веб-приложении «Велобайк». За парковку в неположенном месте — штраф 500 рублей

Ездить на таких велосипедах можно с 18 лет (за нарушение штраф 8000 рублей) и только одному человеку (штраф — 5000). Максимальная скорость 25 км/ч. Электровелосипед сам снизит скорость в «медленных зонах», а во дворах контролировать скорость (не больше 20 км/ч) должен сам водитель.

