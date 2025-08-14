Они доступны для горожан, имеющих безлимитный «Единый» или карту москвича для обучающихся.

Бесплатные поездки можно совершать до конца велосезона или окончания действия проездного. Количество поездок зависит от вида абонемента:

на 30 дней: 60 поездок

на 90 дней: 180

на 365 дней: 390

Каждая бесплатная поездка может длиться до 30 минут. Ограничений по количеству поездок в день нет. Актуальные данные о доступных поездках можно проверить в приложении «Велобайк».

Кроме того, с июля действует ночной тариф на аренду велосипедов. Он доступен с полуночи до 5 утра. Стоимость — 99 рублей, в нее включены 30 минут аренды. Далее действует поминутная тарификация.

В этом году зона работы проката включает в себя почти весь Зеленоград. Для сотрудников особой экономической зоны «Технополис Москва» в промзоне «Алабушево» запущен отдельный тариф.

Оранжевые электровелосипеды можно парковать на станциях, отмеченных оранжевой полосой и на городских парковках для средств индивидуальной мобильности — разрешенные парковки отмечены в веб-приложении «Велобайк». За парковку в неположенном месте — штраф 500 рублей

Ездить на таких велосипедах можно с 18 лет (за нарушение штраф 8000 рублей) и только одному человеку (штраф — 5000). Максимальная скорость 25 км/ч. Электровелосипед сам снизит скорость в «медленных зонах», а во дворах контролировать скорость (не больше 20 км/ч) должен сам водитель.