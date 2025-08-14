Злоумышленники звонят потенциальным жертвам на мобильные телефоны, представляются сотрудниками технической поддержки Max и убеждают срочно активировать «аккаунт безопасности». Затем просят продиктовать код, полученный в СМС от портала «Госуслуги», утверждая, что мессенджер якобы интегрирован с государственными сервисами, сообщает издание «Код Дурова».

В пресс-службе Max подчеркнули, что сотрудники сервиса не совершают исходящие звонки пользователям и заявили, что за июль заблокировали более 10 тысяч мошеннических аккаунтов.

«Мы уже видим мошеннические схемы, связанные с мессенджером Max. Сейчас это единичные случаи, но это говорит о том, что мошенники тестируют различные гипотезы, которые впоследствии могут использовать массово» — сказали в компании МТС.

На днях Роскомнадзор начал блокировку звонков в телеграме и вотсапе — якобы для борьбы с мошенниками. Предполагается, что это подтолкнет пользователей переходить в российские мессенджеры. При этом атаки через мессенджеры составляют всего 16% всех случаев телефонного мошенничества — большая часть мошенников пользуется звонками и СМС (46%), следует из статистики Центробанка за 2024 год.

Max — это российский мессенджер от Вконтакта, запущенный в бета-версии в марте 2025 года. Его позиционируют как «супер-приложение» в стиле китайского WeChat — пользователь сможет общаться, получать госуслуги, проходить цифровую идентификацию, оформлять электронную подпись, совершать платежи, пользоваться чат-ботами и мини-приложениями.

В июне 2025 года был принят закон о национальном мессенджере. Вскоре после этого начали появляться слухи о потенциальной блокировке вотсапа и телеграма в России. Случится ли это, неизвестно, но в любом случае — не передавайте никому коды подтверждения, блокируйте мошенников и предупредите о новой схеме родных и знакомых.