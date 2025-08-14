Построить в ОЭЗ «Технополис Москва» площадки для приема больших вертолетов типа МИ-8 и МИ-17 планировали с прошлого года.

«У нас много гостей пользуются этим видом транспорта, когда прибывают в зону для проведения каких-то мероприятий либо для посещения предприятий», — рассказывал зампрефекта Андрей Новожилов в интервью «Зеленоград сегодня».

Две вертолетные площадки расположены рядом с рекой и новым спортивно-досуговым центром «Техноарена»