Животное, страдающее артритом, не заметило лестницу и случайно упало в подвал частного дома. Собака не смогла выбраться самостоятельно. Хозяйка попыталась помочь питомцу, но из-за его веса — около 50 килограммов — не справилась и обратилась за помощью в службу спасения.

На вызов прибыли сотрудники поисково-спасательной части 267. Спасатели аккуратно переложили собаку на покрывало, подняли и вынесли на улицу. Всё происходило под контролем хозяйки — она рассказала, что питомец уже получает необходимое лечение и в дополнительной ветеринарной помощи не нуждается.

Сотрудники поисково-спасательной службы регулярно оказывают помощь не только людям, но и животным, попавшим в беду. В экстренной ситуации можно обратиться за поддержкой по номеру 112 — круглосуточно и бесплатно. Главное — точно описать ситуацию, указав местоположение и характер происшествия.