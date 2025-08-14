Трагедия случилась в Калининградской области в понедельник, 12 августа.

Близкие уверены: виной трагедии стала случайность. Чижов приехал на побережье с женой — они много лет отдыхали в этом месте. Спасатели прибыли на место быстро, но реанимация оказалась безуспешной.

Евгений Чижов — лауреат премии «Ясная Поляна», автор книг «Собиратель рая», «Без имени», «Перевод с подстрочника». Он родился в Москве, жил в Зеленограде последние 19 лет — много писал, посещал киноклуб, часто работал в библиотеке.

«Он любил Зеленоград за спокойный темп жизни», — вспоминает Елена, друг семьи. — Его лучшие тексты — «Перевод с подстрочника», «Собиратель рая» — написаны именно здесь. Наш город стал ему родным — тут был расцвет его творчества".

«Когда он только начал ходить в наш киноклуб, мы даже не знали, что это Евгений Чижов, — рассказывает Анастасия, организатор киноклуба. — Знали его просто как Женю Соминского. Новость об этой трагедии меня просто пронзила, в нее невозможно поверить».

Друзья вспоминают Чижова как скромного, эрудированного человека без тени снобизма. В киноклубе он читал лекции о Бергмане, Годаре, Тарковском, показывал авторское кино, читал стихи на немецком.

«Он любил людей и умел слушать», — говорит его друг Александр Ершов. — Был тонким собеседником и умным оппонентом. При нашей последней встрече я за что-то извинился. «Пустяки, — сказал Женя. — Приходи в гости, пообщаемся». Увы, уже не получится".

Прощание с писателем пройдет в пятницу в Москве. Он будет похоронен на Долгопрудненском центральном кладбище. Начало церемонии — в 12:00.