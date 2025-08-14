Бетонное основание появилось на Заводской улице, возле Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Это очень похоже на место под будущий павильон автобусной остановки. Рабочие это подтвердили.
Какой будет конфигурация автобусных остановок, непонятно. Напротив новостроек на Заводской есть временная остановка — возможно её перенесут ближе к станции.
Некоторые местные жители не понимаю смысла остановки рядом со станцией и говорят, что расположение временной остановки удобно. Другие не видят в переносе проблемы.
Что точно плохо: отсутствие информации со стороны городской администрации — люди не должны находиться в неизвестности и гадать, что же происходит возле их домов.
Спросим в префектуре и Мосгортрансе окончательную схему расположения автобусных остановок на Заводской и сроки их размещения.