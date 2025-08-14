Какой будет конфигурация автобусных остановок, непонятно. Напротив новостроек на Заводской есть временная остановка — возможно её перенесут ближе к станции.

Некоторые местные жители не понимаю смысла остановки рядом со станцией и говорят, что расположение временной остановки удобно. Другие не видят в переносе проблемы.

Что точно плохо: отсутствие информации со стороны городской администрации — люди не должны находиться в неизвестности и гадать, что же происходит возле их домов.

Спросим в префектуре и Мосгортрансе окончательную схему расположения автобусных остановок на Заводской и сроки их размещения.