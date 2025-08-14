Почти два месяца московское ГБУ «Автомобильные дороги» занимается «комплексным благоустройством» 500-метровой дороги вокруг студенческого городка на улице Юности.

Почему работы идут так долго и таким образом, как на фотографии, непонятно. Но в результате именно таким — грязным и неустроенным — увидят наш город студенты-первокурсники, приехавшие учиться в МИЭТ со всей страны.

А зеленоградцев к этой новой нормальности ГБУ «Автомобильные дороги» приучают второй год: плохое качество работ и неадекватные сроки — визитная карточка этой организации. Похоже, именно они — хозяева города: делают в нем, что хотят. Ни управа, ни префектура им не указ.

Что делать? Если вам не нравится, как ведут работы, выскажите это начальнику участка 8-926-837-89-65 и отправьте жалобу в ОАТИ.