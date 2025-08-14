Первый вариант разметки с выделенкой, которую нанесли в конце июня, вызвал недовольство: для машин оставили одну полосу и водители жаловалось, что путь по Каменке стал занимать на 30-40 минут дольше, а поворачивать и разворачиваться стало сложней. Теперь после корректировки схемы разметки ситуация должна выправиться.

Хотя разметка нанесена, но дорожных знаков пока нет, значит штрафовать за езду по выделенке нет оснований. Тем не менее, по наблюдению корреспондента «Зеленоград.ру», многие водители соблюдают разметку уже сейчас.

Выделенные полосы на Каменке должны ускорить движение автобусов № 1, 14, 19, 22, 32, 400к и 400 т.

По планам департамента транспорта, выделенные полосы могут появиться и на других улицах Зеленограда: на части Центрального проспекта, Солнечной аллее, улице Гоголя и Панфиловском проспекте.

В мэрии отмечают, что в Москве уже более 500 километров выделенных полос, по которым скорость движения городского транспорта увеличивается в 2-4 раза, а аварийность снижается в среднем на четверть.