Плиточное покрытие уберут на парковке у фитнеса DDX и возле памятника первым строителям Зеленограда. Также на парковке обновят антипарковочные столбики. Работы запланированы на август-сентябрь.

Плитку и бордюры снимут на самой парковке, в проезде и на прилегающем тротуаре возле бывшего «Электрона». Положат, соответственно асфальт и новые бордюры. Вместо старого 21 габаритного столбика поставят 24. Ещё один небольшой участок замены плитки на асфальт — у памятника. Саму площадку у мемориала расширят. После смены дорожного покрытия восстановят газон. На это выделен 1,7 миллион рублей, заказчик работ — зеленоградские «Автомобильные дороги».

Работы заказаны как ремонтно-восстановительные. При этом плитка у памятника строителям выглядит вполне прилично, а зачем понадобилось расширять площадку возле него, неизвестно — уточним. Похоже, на первый план выходит не вопрос эстетики, а удобство эксплуатации.

На выполнение работ, по техническому заданию, даётся 20 дней, но срок исполнения контракта вдвое больше — 46 рабочих дней. Контракт заключен с ООО «Мегастрой». Организация уже работала и продолжает работать в Зеленограде на разных объектах, в том числе, меняет асфальт и бордюры на дорожках в лесопарках и дворах.