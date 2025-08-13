Выступление под названием «Скрипичная революция» состоится 14 августа в рамках проекта «Музыкальные четверги» в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером).

В программе — смелые интерпретации рок-хитов в исполнении Дани Луковкина, выпускника Московской государственной консерватории. Скрипач исполнит композиции Nirvana, Queen, Eminem, «Арии» и других исполнителей и подарит им новое звучание.

Даня Луковкин — обладатель первой премии Всероссийского конкурса «Молодые дарования России». В своих выступлениях он совмещает академическую школу с живым сценическим драйвом и разрушает стереотип о том, что скрипка исключительно классический инструмент.

Концерт под открытым небом будет сопровождаться световым шоу и спецэффектами. Организаторы обещают атмосферу музыкального праздника для всей семьи.

Начало — в 19:30. Продолжительность — около часа. Вход свободный.