После временной приостановки деятельности на два месяца компания «5Д» прекратила работу в в логистическом центре на Георгиевском проспекте. Об этом сообщил зеленоградский Роспотребнадзора.

Информацию о закрытии подтвердил «Зеленоград.ру» представитель администрации логистического центра: «Да, это так. В Истру они переехали, но куда точно — не знаю».

Это стало финальной точкой в конфликте между жителями 17, 20 и 22 микрорайонов и предприятием, которое выпускало чипсы с нарушениями санитарных норм.

Официально компания «5Д» занималась фасовкой чипсов, но по факту работала как производство — без вытяжек, фильтров и уведомления надзорных органов о запуске пищевого цеха. Местные жители жаловались на сильный запах горелого масла с апреля 2025 года.

В мае прошла проверка, которая не обнаружила в воздухе вредных примесей. В июне прошли повторные проверки, и тогда Роспотребнадзор обнаружил, что на предприятии отсутствует система вентиляции в критически важных зонах. После этого производство было временно остановлено: оборудование опечатали, а суд приостановил деятельность «5Д» на 60 суток — до 19 августа.

Представитель «5Д» утверждал в суде, что большинство нарушений устранено и была закуплена техника для очистки воздуха. Вероятно, это не помогло — и теперь компания будет пытаться продолжить работу в Подмосковье.

Новости 22-го микрорайона