За семь месяцев 2025 года в Зеленограде зарегистрировано 2049 преступлений — это почти на 5% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Это важное изменение тенденции: весь 2024 год число преступлений в Зеленограде стремительно росло, темпы достигали 17%

Прокуратура дает по Зеленограду только общую цифру преступлений, без анализа структуры и причин изменения их количества. Раньше одной из возможных причин называли запуск МЦД, который привел к росту преступлений, совершаемых транзитными пассажирами на территории Зеленограда. Но доля таких преступлений в общем количестве была неизвестна.

В полиции отдельно отмечали, что число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним, по словам начальника московской полиции, пытается вызвать «наш противник»

В целом по Москве число преступлений снизилось на один процент. Больше всего — кражи из квартир: на всю Москву их сейчас регистрируют около десяти за месяц.