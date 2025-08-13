Дом 4 по улице 1 Мая выведен из эксплуатации и передан под снос 27 июня. С этого момента за всё, что там происходит, отвечает Фонд реновации, который, в частности, должен обеспечить безопасность до момента сноса. Он даже закупает услуги по «физической охране объектов Фонда реновации». Есть действующий договор для Зеленограда и Северо-Западного округа на 78 миллионов рублей.

Однако фактически охраны нет — это очевидно: вокруг небезопасно, нет ограждения, а возле разбитого окна первого этажа даже стоит стул, чтобы удобно было забираться внутрь.

Раньше в расселенных пятиэтажках многократно случались пожары, один человек даже погиб при пожаре. Теперь последствия отсутствия охраны выходят за пределы дома и распространяются в город — вокруг неохраняемой заброшки собираются банды хулиганов и терроризируют жителей микрорайона.

Новости 19-го микрорайона