Экопарк-отель с оздоровительным центром, прудом, площадками для барбекю, спорта и активного отдыха начали делать рядом с Зеленоградом. Доступ на территорию обещают оставить бесплатным 12.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Проект реализуют на территории заброшенного пионерлагеря «Красный бор» (за санаторием Артема), возле реки Сходни, на участке площадью 6,5 га. Работы начались с санации лесопарка:

«Пытаемся из загаженного и заброшенного участка сделать нечто великолепное для глаз и души, — рассказали „Зеленоград.ру“ в компании „Красный бор“, которая выкупила старый пионерлагерь. — С развалом Союза территория превращалась в помойку, а лес приходил в упадок: много валежника, сухих и больных деревьев в соседстве с остатками лагерных зданий. Сейчас убираем мусор и остатки фундаментов». Кроме того, по рассказам жителей, сюда несанкционированно свозили грунт и строительные отходы.

На территории будут: зиплайн, панда-парк, детский досуговый центр, теннисный корт, баскетбольная и мини-футбольная площадка, пруд в 6 тысяч кв.м с лодочной станцией и рестораном, а зимой с катком и снежными горками, аллеи для ходьбы и катания на велосипедах, барбекю-зона, коттеджи, парковка на сто машин. В парке планируют высадить ценные и декоративные породы деревьев.

Экопарк надеются закончить в 2026—2027 году, второй очередью построив здесь еще и оздоровительный центр. Платными в экопарке будут аренда инвентаря и некоторые аттракционы, аренда домиков и ресторан. По расчетам организаторов, это должно окупить содержание.

«Проект не коммерческий, а скорее для души, и вряд ли отобьет вложенные в него средства ближайшие четверть века, — говорит Саркис Акопян, руководитель компании „Полный дом“ — подрядчика, который занимается воплощением идеи экопарка. — Сам я житель Химок и хочу оставить горожанам нечто красивое».

Авторы проекта рассчитывают на поддержку администрации Химок и Сходни — и на сопутствующую пользу для местных жителей, например, ремонт муниципальной дороги до въезда в экопарк с Ленинградского шоссе.

