На территории будут: зиплайн, панда-парк, детский досуговый центр, теннисный корт, баскетбольная и мини-футбольная площадка, пруд в 6 тысяч кв.м с лодочной станцией и рестораном, а зимой с катком и снежными горками, аллеи для ходьбы и катания на велосипедах, барбекю-зона, коттеджи, парковка на сто машин. В парке планируют высадить ценные и декоративные породы деревьев.



Экопарк надеются закончить в 2026—2027 году, второй очередью построив здесь еще и оздоровительный центр. Платными в экопарке будут аренда инвентаря и некоторые аттракционы, аренда домиков и ресторан. По расчетам организаторов, это должно окупить содержание.