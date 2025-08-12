Виктория с детства любила русский язык и литературу:

«В школе это были мои любимые предметы. Уже тогда писала детские стихи, но, конечно, это было далеко от серьёзной поэзии», — вспоминает она.

К активному творчеству Грачева вернулась шесть лет назад, после благословения отца Георгия из храма в Льялово.

«После этого словно что-то открылось — в жизни произошло много событий. Первые публикации в прямом смысле слова дали мне путёвку в жизнь».

С тех пор она написала множество стихов, сказок и рассказов, которые читает маленьким пациентам в больницах, хосписах и медцентрах.

«Творчество очень помогает в работе — чувствуешь себя счастливым и нужным человеком», — говорит Виктория.

Произведения Виктории Грачевой публиковались в журнале «Литературные знакомства», в книге «Писатели-москвоведы XXI век», альманахах «Незабытые истории победы», «Родина», «Новая фантастика» и других сборниках. В 2023 году её стихотворение вошло в биографическую книгу о Бедросе Киркорове «От сердца к сердцу. Перелистывая страницы». Виктория также автор нескольких песен, среди которых «Ангелы в белых халатах» и «Только ты вернись».

Медаль Антона Чехова — общественная награда, учреждённая в 2025 году Русским литературным центром и Чеховским обществом в честь 165-летия со дня рождения писателя. Её вручают писателям, врачам, просветителям, журналистам и художникам, чьи заслуги получили широкое общественное признание.