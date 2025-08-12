Пляж с зоной отдыха у городского пруда собираются открыть через неделю. Часть работ, возможно, продолжат после этого 12.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Здесь уже практически везде уложен асфальт, установлены лавочки и урны, оборудованы детские и спортивные площадки. Сейчас рабочие продолжают локально укладывать асфальт, устанавливают бордюры, разворачивают газон, красят подпорную стену.

Практически готовы три основания для волейбольных площадок, сегодня завезут оставшийся песок и приступят к установке спортивных элементов. Параллельно начнется установка опор освещения. Также в ближайшие дни на пляже установят лежаки, зонтики, займутся озеленением. На детских площадках уложат резиновое покрытие.

«Сейчас работы завершены на 80%. Сегодня их лично проверял префект Анатолий Смирнов. Планируем, что к 20 августа территория будет открыта. Возможно, останется доделать какие-то мелкие работы, их постараемся завершить в ближайшее время», — рассказал замглавы управы Александр Умеренков.

Вход на территорию пока закрыт, но прохожим это не мешает. Зайти можно лишь со стороны спорткомплекса «Орбита». Именно этим проходом активно пользуются зеленоградцы:

«Мы увидели, что вход открыт — стало любопытно заглянуть. Очень нравится, как все сделали, радует множество площадок. Не верится только, что 20 августа откроют. Если только сильно постараться», — рассказала Мария.

«Мы зашли рядом со спортивным комплексом, теперь непонятно как выйти — в остальных местах все перекрыто. Но интерес победил. Сделали уже много, но кажется, что осталось ещё столько же. Если только к 20 сентября доделают, но посмотрим», — рассказали прохожие.

Одни заглядывают на территорию ради интереса, другие уже гуляют здесь со своими питомцами. Однако зона отдыха все ещё закрыта и является стройплощадкой — и находиться здесь небезопасно.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру