«Сейчас работы завершены на 80%. Сегодня их лично проверял префект Анатолий Смирнов. Планируем, что к 20 августа территория будет открыта. Возможно, останется доделать какие-то мелкие работы, их постараемся завершить в ближайшее время», — рассказал замглавы управы Александр Умеренков.

Вход на территорию пока закрыт, но прохожим это не мешает. Зайти можно лишь со стороны спорткомплекса «Орбита». Именно этим проходом активно пользуются зеленоградцы:

«Мы увидели, что вход открыт — стало любопытно заглянуть. Очень нравится, как все сделали, радует множество площадок. Не верится только, что 20 августа откроют. Если только сильно постараться», — рассказала Мария.

«Мы зашли рядом со спортивным комплексом, теперь непонятно как выйти — в остальных местах все перекрыто. Но интерес победил. Сделали уже много, но кажется, что осталось ещё столько же. Если только к 20 сентября доделают, но посмотрим», — рассказали прохожие.

Одни заглядывают на территорию ради интереса, другие уже гуляют здесь со своими питомцами. Однако зона отдыха все ещё закрыта и является стройплощадкой — и находиться здесь небезопасно.