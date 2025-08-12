В границы ремонта попадает дорога на старый мост и он сам, а также вся территория со стороны улицы вдоль корпусов 807-814 и 845-848.
Когда начнут работы на проезжей части Старокрюковского проезда с перекрытием полос — пока неизвестно. Будут ли в ходе ремонта менять ширину тротуаров на старом мосту, которые местами совсем узкие — тоже нет информации. «Скорее всего, не будут», — прокомментировали в управе: подобные изменения (с переносом отбойников и сужением полос) слишком кардинальны и вряд ли входят в план простого ремонта.
Новые бордюры уже уложили кое-где на тротуарах и в местных проездах рядом с улицей, например, у корпусов 812 и 813. Со стороны корпусов 846-848 работы только начинаются. Деревья и кусты на всей территории ремонта защищают деревянными щитами.
Если с ремонтом что-то пойдет не так, вот важные телефоны с информационного щита:
- Заказчик: АНО «Автодорстрой трест», структура ГБУ «Автомобильные дороги» телефон 8-495-135-5803
- Подрядчик: «Инждорстрой-М» (начальник участка Кучакшоев М.Т. 8-925-025-3790
- Контролируют работы: префектура (Грибанова Д.В. 8-495-951-9832), управа (Быкова Ю.К. 8-499-710-6411), технадзор (Кустов С.Н. 8-495-340-0694)