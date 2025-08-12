В границы ремонта попадает дорога на старый мост и он сам, а также вся территория со стороны улицы вдоль корпусов 807-814 и 845-848.

Когда начнут работы на проезжей части Старокрюковского проезда с перекрытием полос — пока неизвестно. Будут ли в ходе ремонта менять ширину тротуаров на старом мосту, которые местами совсем узкие — тоже нет информации. «Скорее всего, не будут», — прокомментировали в управе: подобные изменения (с переносом отбойников и сужением полос) слишком кардинальны и вряд ли входят в план простого ремонта.