Само здание вокзала, на который прибывают электрички из Зеленограда, сейчас закрыто на капитальный ремонт. Но обновить планируют не только терминал, но и ключевые пространства пути пассажира — от входа на вокзал до посадки в поезд.
На распределительной площадке и платформах дальнего следования сделают новый навес высотой 15 м — он защитит от дождя и снега, а также поменяют навигацию.
Реконструкцию планируют завершить к концу 2025 — началу 2026 года. К этому времени в здании откроют новый выход к метро и подземный переход под Краснопрудной улицей, который был закрыт на протяжении 30 лет. Внутри увеличат площадь зон ожидания: первый этаж отдадут под быстрый доступ к платформам, а верхние уровни — для отдыха, с кафе, библиотекой и детской зоной. В цоколе появятся камеры хранения и магазины.