На распределительной площадке и платформах дальнего следования сделают новый навес высотой 15 м — он защитит от дождя и снега, а также поменяют навигацию.

Реконструкцию планируют завершить к концу 2025 — началу 2026 года. К этому времени в здании откроют новый выход к метро и подземный переход под Краснопрудной улицей, который был закрыт на протяжении 30 лет. Внутри увеличат площадь зон ожидания: первый этаж отдадут под быстрый доступ к платформам, а верхние уровни — для отдыха, с кафе, библиотекой и детской зоной. В цоколе появятся камеры хранения и магазины.