«Каждая встреча — это вызов. В Астане Раиса показала сильную, уверенную игру, — отметила тренер Ольга Костина. — Мы довольны результатом, но знаем, над чем нужно работать. До чемпионата Европы остается немного времени, и мы используем его по максимуму».

Раиса Чебаника тренируется в зеленоградском Центре реабилитации методами физической культуры и спорта, который с 2008 года предоставляет людям с ограниченными возможностями поддержку через физкультуру и спорт и занимается их социальной интеграцией. Центр в Зеленограде — одно из первых учреждений в России, разработавших и внедривших методики социальной адаптации людей с ОВЗ через спорт.

Чебаника — одна из самых опытных теннисисток национальной сборной. В 2012 году она стала чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне, а в 2021-м на Играх в Токио завоевала бронзу, выиграв в напряженном матче у спортсменки из Южной Кореи. В 2019 году Чебаника также взяла бронзовую медаль чемпионата Европы в Швеции.

Поздравляем с победой и желаем новых спортивных достижений!