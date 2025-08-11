С сегодняшней ночи жители Зеленограда смогут наблюдать метеорный поток Персеиды. Он будет заметен в северной части неба, в районе созвездия Кассиопеи, похожего на букву «W» (примерная область отмечена на схеме). Пик активности придется на ночь с 12 на 13 августа — при ясной погоде можно увидеть до 100 метеоров в час, то есть примерно 1-2 в минуту.

Лучшее время для наблюдений — после полуночи, когда радиант поднимается выше и поток становится интенсивнее. Выбирайте место подальше от городского света: фонари, витрины и фары машин мешают заметить слабые метеоры. Чем темнее небо, тем больше «падающих звезд» вы увидите.

Бинокль или телескоп не понадобятся — метеоры пролетают быстро, поэтому важен широкий обзор. Дайте глазам привыкнуть к темноте и запаситесь терпением: в среднем за час можно увидеть около 20 вспышек, а в пике — гораздо больше.

В этом году условия будут не самыми благоприятными: согласно прогнозу погоды, сегодня ночью будет облачно, хоть и без осадков. Небо ночью с 12 на 13 августа должно быть чистым, но там наблюдение может осложнить Луна, прошедшая полнолуние 9 августа — она осветит небо и затмит своим светом слабые метеоры. Однако яркие болиды будут видны даже на фоне ее сияния.

Мы не можем гарантировать, что вам повезет и вы увидите «падающие звезды» Но даже если метеоры ускользнут от вашего взгляда, ночь под открытым небом все равно станет хорошим поводом провести время с близкими и насладиться августовским небом.