С пятницы парковка станет платной на следующих улицах:
- улица Логвиненко
- Георгиевский проспект
- улица Летчицы Тарасовой
- Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина)
- улица Андреевка
- улица Михайловка
- улица Александровка
- Центральный проспект
- площадь Юности, 2
- улица Юности (от Центрального проспекта до дома 5 по площади Юности)
- улица Железнодорожная
На столбах уже ставят таблички с условиями парковки. Стоимость — 40 рублей в час с понедельник по субботу.
Местные жители обращают внимание, что некоторые машины стоят в зоне будущей платной парковки постоянно и редко выезжают — их надо убрать до 15 августа.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости