С пятницы парковка станет платной на следующих улицах:

улица Логвиненко

Георгиевский проспект

улица Летчицы Тарасовой

Панфиловский проспект (от пересечения с улицей Андреевка до пересечения с улицей Ленина)

улица Андреевка

улица Михайловка

улица Александровка

Центральный проспект

площадь Юности, 2

улица Юности (от Центрального проспекта до дома 5 по площади Юности)

улица Железнодорожная

На столбах уже ставят таблички с условиями парковки. Стоимость — 40 рублей в час с понедельник по субботу.

Местные жители обращают внимание, что некоторые машины стоят в зоне будущей платной парковки постоянно и редко выезжают — их надо убрать до 15 августа.