«Чинят на несколько часов, потом он снова начинает мигать жёлтым. Нерегулируемый перекрёсток на шестиполосной дороге — это страшно. На заявки о неработающем светофоре реагируют и по 112, и по горячей линии Мосгортранса, но это занимает время, а светофор потом почему-то снова и снова ломается», — жалуются местные жители.

В понедельник утром на этом перекрестке столкнулись три машины, приехала скорая и пожарные. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Это не первая авария на этом перекрестке после включения светофора. О проблеме известно с мая, но этот светофор обслуживал не Центр организации дорожного движения (ЦОДД), а застройщик 22-го микрорайона. «Устранение нарушений в работе светофора — в компетенции ООО «ПИК-УК», отвечали тогда в ЦОДД.

Спросили в ЦОДД о причинах проблемы со светофором, но пока не получили ответ. Возможно, этот светофорный объект всё ещё в руках специалистов застройщика.