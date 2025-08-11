С 12 августа воду отключат в следующих корпусах:

корпуса 337, 338, 338А, 338Б, 339А, 339Б, 340, 341, 343, 351, 352, 353, 353А, 354, 354А, 355, 360, 360А

корпуса 438, 439, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 458

корпуса 501, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533, 534

корпуса 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 627

корпуса 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710

Южная и Восточная промышленные зоны

Формально её отключают с полуночи 12 августа: возможно, вода ещё будет рано утром, но лучше на это не рассчитывать.

Горячей воды не будет до 21 августа включительно (по графику до 23:59): то есть скорее всего горячая вода появится в течение 22 августа. При этом после включения она может быть ржавая или мутная.

На время отключения рекомендуется перекрыть кран подачи горячей воды в квартиру. Это нужно, чтобы избежать лишних расходов. Дело в том, что трубы остаются заполненными холодной водой, но счётчик считает её горячей, которая стоит значительно дороже.