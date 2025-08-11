С 12 августа воду отключат в следующих корпусах:
- корпуса 337, 338, 338А, 338Б, 339А, 339Б, 340, 341, 343, 351, 352, 353, 353А, 354, 354А, 355, 360, 360А
- корпуса 438, 439, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 456, 458
- корпуса 501, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533, 534
- корпуса 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 627
- корпуса 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
- Южная и Восточная промышленные зоны
Формально её отключают с полуночи 12 августа: возможно, вода ещё будет рано утром, но лучше на это не рассчитывать.
Горячей воды не будет до 21 августа включительно (по графику до 23:59): то есть скорее всего горячая вода появится в течение 22 августа. При этом после включения она может быть ржавая или мутная.
На время отключения рекомендуется перекрыть кран подачи горячей воды в квартиру. Это нужно, чтобы избежать лишних расходов. Дело в том, что трубы остаются заполненными холодной водой, но счётчик считает её горячей, которая стоит значительно дороже.
