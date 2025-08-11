«Возле 433 корпуса сначала сделали новый тротуар, а теперь по нему ездит тяжёлая техника к раскопкам возле корпуса 435 и к благоустройству корпуса 455. В итоге новый тротуар уже придавлен, бордюры крошатся, на газонах колея».
О завершении благоустройства у корпуса 433 префектура отчиталась в конце июня. Получается, что работы, на которые были потрачены сотни тысяч рублей, прожили всего лишь один месяц. И это не считая того, что жители несколько месяцев терпели во дворе грязь и шум, которые теперь вернулись.
Говорят, в мэрии очень не любят шутки про «бордюринг», но от них трудно удержаться — местным жителям уже саркастически советуют не беспокоиться о разрушениях: дескать, осенью новые бордюры «заменят на новейшие».
Понятно, что работы могут вести разные организации и что сложно работать в узких дворах. Но раздражает не столько сама техника, сколько полное равнодушие — как чиновников, которые даже не пытаются объяснить жителям, что происходит, так и подрядчиков, для которых чужой двор — просто место проезда.
«Водитель трактора вышел из кабины, подошел ко мне и начал качать права, что ему больше негде ездить, и спрашивать, почему это я его снимаю, — рассказала местная жительница. — Пришлось объяснять — но чувствуется, что наш двор его мало волнует».
Это и понятно — уважение к людям в смету не заложено