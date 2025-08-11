Инвесторы по итогам аукционов смогут размещать электрозарядные станции (ЭЗС) в упрощенном порядке. Мэрия утвердит технические требования, стандарт обслуживания и внешний вид комплексов, сообщил Собянин.

Так, оборудование должно быть совместимо с городской цифровой системой, что позволит контролировать работу станций, а водителям — находить и бронировать доступные ЭЗС. Кроме зарядных станций каждый комплекс будет включать нестационарные магазины и кафе.

«Нововведение простимулирует дальнейшую электрификацию личного и коммерческого транспорта», — считает мэр.

Число электромобилей в Москве быстро растёт — сейчас их более 17 тысяч, а два года назад было в три раза меньше.

Мэрия активно стимулирует этот рост. Помимо бесплатной парковки и нулевого транспортного налога, известно о предоставлении электрических «Москвичей» сотрудникам бюджетных и государственных организаций. Кроме того, размещение ЭЗС станет обязательным для всех новых и реконструируемых жилых кварталов, коммерческих и производственных зон.

Арендаторы городских земельных участков могут по заявке размещать на них ЭЗС — порядок утвержден в июне приказами департамента транспорт. К примеру, их ставят на существующих автозаправочных станциях и возле административных зданий.

К 2030 году в Москве должно появиться около 30 тысяч зарядных станций. В Зеленограде пока работают только две городские станции ЭЗС, а к 2030 году их число увеличат до 41.

В мэрии хотят устанавливать до 500 новых городских ЭЗС ежегодно, но для этого пришлось сделать платной саму зарядку — с конца июля на зарядных станциях, работающих под брендом «Энергия Москвы», водители платят от 15 до 20 рублей за 1 кВт.

Возможно, объявленный сейчас упрощенный порядок установки частных ЭЗС с дополнительной инфраструктурой позволит ускорить переход на электрический транспорт.