Кассы «работают еле-еле», периодически в них выстраиваются «огромные очереди», жалуются пассажиры. Учитывайте это при планировании поездки, если вам нужно будет воспользоваться автоматом для покупки билетов

В середине недели на сбой в оплате жаловались пассажиры электричек на Ленинградском вокзале. Тогда в МТППК ответили, что с проблемой столкнулись только пользователи банка ВТБ, а оформление через Сбербанк и систему быстрых платежей работает нормально. Вероятно, в Зеленограде уже какой-то другой сбой.