Контролеры при поддержке полиции нашли 180 безбилетников — это результат проверки 1800 билетов. Таким образом, не оплачивает проезд примерно каждый десятый пассажир.

Проверку возле «Тушинской» проводили 5 августа, причем вечером. Предыдущая вечерняя проверка была здесь в начале июля — по сравнению с ней число безбилетников сократилось на 11%.

Это уже восьмая усиленная проверка возле «Тушинской». С каждым разом безбилетников здесь становится меньше, сказали в мэрии и напомнили: штраф за безбилетный проезд — две тысячи рублей, полиция установит личность даже при отсутствии документов, доставив безбилетника в отделение, а при неоплате штрафа дело передадут судебным приставам.