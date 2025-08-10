На дистанции встретились бегуны, облачённые в костюмы 70-80-х годов: спортивные трико, повязки, клёш, Олимпийские мишки и знаменитые усы у мужчин. Ретро стиль — обязательное условие участие. Тем не менее, соперничество было вполне современным — напряжённым до последних метров.
Среди участников — Елена Седова чемпионка России в беге на 10 тысяч метро, Андрей Фарносов — мастер спорта международного класса, экс-член сборной России и другие ведущие спортсмены международного уровня.
Забеги от команды Zelrun — не только спортивное, но и социальное события: в стартовом городке благотворительная организация «Ночлежка» собирала вещи для нуждающихся людей, а при регистрации участники могли оставить пожертвование в пользу подопечных благотворительного фонда «Важные люди», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями.
Вот результаты соревнований. По правилам эстафеты каждая команда бежала 4 этапа по 2,85 м:
- В смешанном зачёте победу одержали «Дети Макфлая» (Мария Семенцова и Андрей Гребенко) с результатом 37:58.94. Вторыми стали «Кислотный дождь» (Андрей Фарносов и Анастасия Макарова, 38:09.42), третьими — «Maximum Happy» (Константин Шишов и Анастасия Сычева) с результатом 38:12.72.
- Среди женских команд золото завоевали Анастасия Шуплецова и Наталья Титаренко, Magistry Engirunners (42:54.32), опередив Анну Гундорину и Марию Чарикову, «Бегущих Нефорок» (43:25.42) и Ольгу Королеву и Анастасию Бурцеву, Furia girls (43:26.65).
- В мужском зачёте первенствовал «Атлетический клуб имени Станислава Ежевичкина», Алексей Суриков и Игорь Михальчук (36:33.06). Серебро — у команды «Беговой Университет — студенты», Георгий Овчинников и Илья Ромашов (36:58.31), бронза — у «Братства Беговых Норкоманов», Денис Дубинин и Сергей Сорокин. (37:55.48).
Фото: Екатерина Кодирова и Денис Щепинов для Zelrun