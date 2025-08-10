На дистанции встретились бегуны, облачённые в костюмы 70-80-х годов: спортивные трико, повязки, клёш, Олимпийские мишки и знаменитые усы у мужчин. Ретро стиль — обязательное условие участие. Тем не менее, соперничество было вполне современным — напряжённым до последних метров.

Среди участников — Елена Седова чемпионка России в беге на 10 тысяч метро, Андрей Фарносов — мастер спорта международного класса, экс-член сборной России и другие ведущие спортсмены международного уровня.