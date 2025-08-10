В зону обзора 26 камер попадут пляж и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, парковка и собачья площадка.

Камеры установят на опоры освещения на высоте примерно 4 метра. Сигнал с камер будет передаваться по вай-фаю на антенну в корпусе 1002, а оттуда по оптоволокну в диспетчерскую в корпусе 1004. Используют 8-мегапиксельные камеры «рыбий глаз» Hikvision DS-2CD2T83G2-2I, приспособленные к работе на улице.

На установку камер «Жилищник» выделил 6,3 млн рублей, сейчас подбирают подрядчика, который проведет работы. Вероятно, это произойдет до середины октября.

С прошлого года территорию Школьного озера просматривали всего шесть купольных камер, чего было явно недостаточно. Дополнительные камеры решили установить после многочисленных случаев вандализма.

Установка видеонаблюдения — хорошая новость. Непонятно только, почему этого не сделали в прошлом году, когда на Школьном озере проводили масштабное благоустройство. Тем более, установка камер была в проекте благоустройства.