В апреле все сервисы проката снизили максимальную скорость самокатов до 20 км/ч — из-за роста аварий и жалоб пешеходов. Однако через полтора месяца возможность ездить с максимальной скоростью 25 км/ч начала постепенно возвращаться.

Для этого ввели рейтинг — тем, кто аккуратно водит и не нарушает правила, ставили высокую оценку. Таким пользователям, вероятно, снова можно было ездить 25 км/ч

Теперь оказалось, что к началу августа высокий рейтинг был у 89% пользователей. Ещё 11% — новички, недавно начавшие пользоваться сервисом: при соблюдении правил их рейтинг тоже со временем повысят. И меньше 1% — пользователи с низким рейтингом.

Выходит, 89% пользователей проката самокатов ездят аккуратно и соблюдают правила, а все проблемы лишь от новичков и немногих нарушителей.

«Пока рейтинг работает в тестовом режиме. По словам операторов проката, скоро пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Повысить рейтинг можно будет, например, отучившись в бесплатной школе вождения», — сообщили в мэрии.