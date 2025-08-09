Прежнюю стелу — точно такую же — разрушили в ходе благоустройства. Выглядел этот демонтаж некрасиво и по-варварски.

Большинство участников опроса среди жителей 6-го микрорайона поддержали восстановление стелы. Её поставят скорее всего до 20 августа — поставщика уже определили, на эту работу выделили 367 тысяч рублей.

К этой же дате планируют отремонтировать весь бульвар, который ведёт к городскому пруду, и пляж возле пруда — должно появится единое новое пешеходное пространство.