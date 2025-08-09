Музей вырос из частной коллекции и любви к этим животным. Экспозиция посвящена культурному и символическому значению кроликов и зайцев в мировой истории, искусстве и фольклоре.

В музее представлено более тысячи экспонатов из разных стран: фигурки, предметы быта, образы из книг и мультфильмов. Посетителей ждут интерактивные зоны, где можно узнать, как отличить кролика от зайца, что делает кролик на Луне и почему он стал героем мифов и легенд.