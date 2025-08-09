Музей вырос из частной коллекции и любви к этим животным. Экспозиция посвящена культурному и символическому значению кроликов и зайцев в мировой истории, искусстве и фольклоре.
В музее представлено более тысячи экспонатов из разных стран: фигурки, предметы быта, образы из книг и мультфильмов. Посетителей ждут интерактивные зоны, где можно узнать, как отличить кролика от зайца, что делает кролик на Луне и почему он стал героем мифов и легенд.
Экспозиции музея включают разделы:
Кролики и зайцы в живой природе: об их происхождении, поведении и одомашнивании.
Лунный заяц: мифы и предания со всего мира.
Кролики и зайцы в искусстве: от живописи до скульптуры.
Русский заяц: образ в народной культуре и литературе.
Пасхальный кролик: символика и традиции.
Эмблемы и логотипы: бренды и спортивные маскоты.
Заячья библиотека: литературные герои и кроличьи истории.
Работают мастер-классы в «Заячьей школе» — от оригами до лепки из глины, также в музее проводят квесты, интеллектуальные игры и дни рождения.
Экскурсии проходят в интерактивном формате для всех возрастов. Есть специальная зона «Кроликоворкинг» с живыми кроликами разных пород, где можно узнать об уходе за питомцами и пообщаться с ними.
Адрес: Солнечногорск, улица Красная, территория ТК «ВВС», 3/3. Доехать можно на машине за 35-60 минут, на электричке до станции «Подсолчнечная», на автобусе 312 от Крюково или 437 от остановки «Монумент» +7-916-141-46-61 Время работы: с 11:00 до 20:00 по предварительной записи.