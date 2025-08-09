На лыжероллерной трассе за горбольницей команды из двух человек пробегут четыре этапа по 2,85 км.

Особенность забега от команды Zelrun — воссоздание атмосферы легкоатлетических соревнований 70-80-х годов. Главное условие участия — спортивная форма того времени. Мужчинам дополнительно потребуется борода или усы (накладные или нарисованные подойдут).