Компания «Р-Опра» запустила на зеленоградской площадке «Алабушево» производство лекарства с действующим веществом парикальцитол — препарата на основе синтетического аналога витамина D, который назначают при осложнениях хронической почечной недостаточности.

Создание мощностей для изготовления этого препарата входило в условие офсетного контракта на 10 млрд рублей, заключенного «Р-Опра» с мэрией, по которому компания должна выпускать 30 наименований лекарств. Альтернатива на российском рынке — препарат американского производителя.

Действующее вещество выпускается на другом заводе компании в Ярославской области, а в Зеленограде «Р-Опра» производит готовую лекарственную форму, фасует, упаковывает и осуществляет контроль качества, уточняет портал Vademecum.