Участок новой железнодорожной линии на подъезде к курорту Завидово будет примыкать к перегону Конаковский Мох — Решетниково, сообщили в Главгосэкспертизе. По существующим расчетам, после строительства новой ветки на участке от Москвы до ТПУ «Завидово» четыре пары поездов в сутки обеспечат доставку двух тысяч пассажиров.

Сначала новую железнодорожную линию планировали построить к концу 2024 года. Сейчас точные сроки её строительства не называют. В феврале в проект внесли изменения, связанные в основном с земельными вопросами.

Предполагалось пустить по этой дороге «Ласточки-экспрессы», чтобы доезжать от Москвы до курорта за час. ТПУ объединит водный, автомобильный и железнодорожный транспорт. Речной порт здесь строится и уже принимает суда.