Получили продолжение планы протянуть пути от станции Путепроводная к транспортно-пересадочному узлу «Завидово» — одобрен второй этап этого проекта. ТПУ будет обслуживать создающийся курорт мирового уровня. Предстоит построить железнодорожную станцию, мост длиной 51 метр и уложить около 12 километров путей.
Десять лет назад был запущен проект Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово» — курорта на берегу Московского моря. Планируется строительство всесезонного комплекса отдыха, включающего в себя аквакомплекс, три отеля, конференц-центр, семейный центр спортивных и водных развлечений с крупным аквапарком, горнолыжный склон, детский парк. Отели и аквапарк планируют достроить в этом году.
Участок новой железнодорожной линии на подъезде к курорту Завидово будет примыкать к перегону Конаковский Мох — Решетниково, сообщили в Главгосэкспертизе. По существующим расчетам, после строительства новой ветки на участке от Москвы до ТПУ «Завидово» четыре пары поездов в сутки обеспечат доставку двух тысяч пассажиров.
Сначала новую железнодорожную линию планировали построить к концу 2024 года. Сейчас точные сроки её строительства не называют. В феврале в проект внесли изменения, связанные в основном с земельными вопросами.
Предполагалось пустить по этой дороге «Ласточки-экспрессы», чтобы доезжать от Москвы до курорта за час. ТПУ объединит водный, автомобильный и железнодорожный транспорт. Речной порт здесь строится и уже принимает суда.